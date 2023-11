Zastal Zielona Góra momentami powalczył, ale przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem

WKS Śląsk Wrocław – Enea Stelmet Zastal BC Zielona Góra 77:66

- Czekaliśmy na to zwycięstwo, cieszymy się, że udało nam się je wywalczyć. Mam nadzieję, że to początek nowej drogi - mówił na antenie Polsatu Sport Extra jeden z zawodników Śląska Jakub Nizioł.

Zaczęło się źle, bo po 5 minutach WKS Śląsk prowadził już 12:0. Prowadzony po raz pierwszy przez trenera Jacka Winnickiego (zastąpił na tym stanowisku Olivera Vidina) zespół gospodarzy imponował dynamiką. Zielonogórzanie szybko się jednak przebudzili i po pierwszej kwarcie przegrywali tylko 13:18. Druga kwarta to minimalna przewaga wrocławian. Śląsk nie grał wielkiego basketu, ale wykorzystywał słabość Zastalu na tablicach i nienajlepszą skuteczność. Do przerwy gospodarze prowadzili 38:26, choć w pewnym momencie gospodarze prowadzili już 17 "oczkami".

Zielonogórzanie sygnał do ataku dali pod koniec trzeciej kwarty. Po punktach Marcina Woronieckiego i Aleksandra Lewandowskiego Biało Zieloni po 30 minutach przegrywali nieznacznie, 47:54. Jeszcze lepiej zielonogórzanie weszli w ostatnią odsłonę meczu. Gdy trafił Kamaka Hepa, w 32 minucie wrocławianie prowadzili tylko 54:51. To jednak było wszystko, na co tego dnia stać było zielonogórzan. Gracze Śląska kilka razy trafili za trzy punkty i przewaga bardzo szybko urosła do 18 "oczek" (71:53).