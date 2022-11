Zastal Zielona Góra zatrzymany! Przegrał z wiceliderem. Gdyby nie słabsza czwarta kwarta…

Enea Zastal BC Zielona Góra – Trefl Sopot 83:99

„Rolo” i „Żołnierz” w głównych rolach

Pierwsze minuty były wyrównane, ze wskazaniem na Trefla. Gospodarze potrafili wprawdzie dwukrotnie wyjść na prowadzenie (10:9, 15:14), to jednak pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem wicelidera Energa Basket Ligi (32:26). Sopocianie grali na fantastycznej 76-procentowej skuteczności rzutów z gry. Podopieczni znanego w Zielonej Górze trenera Žana Tabaka (pracował w Zastalu w latach 2019-2021) świetnie rozpoczęli także drugą kwartę. „Trójki” Michała Kolendy i Jarosława Zyskowskiego sprawiły, że Trefl w 13 min prowadził już 38:30. Zastal szybko zniwelował straty, ale to sopocianie wciąż minimalnie prowadzili. Po punktach Duśana Kutlesica gospodarze doprowadzili do wyrównania (41:41 w 16 min). Zastal w końcówce pierwszej połowy pokazał swoją moc w ataku, głównie za sprawa Przemysława Żołnierewicza. Kapitan miejscowych niemalże w pojedynkę wyprowadził zastalowców na prowadzenie (49:45). „Żołnierz” do przerwy miał na koncie aż 17 punktów przy 100-procentowej skuteczności rzutów za trzy punkty. Ostatnie słowo należało jednak do sopocian. Cameron Wells doprowadził do wyrównania równo z końcową syreną. 49:49 do przerwy.