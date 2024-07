Zatrzymanie handlarza nielegalnym tytoniem w Przytoku

Akcja w Przytoku

Podczas kontroli na prywatnej posesji w Przytoku, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) natrafili na dowody nielegalnej działalności 29-latka. W budynku znaleziono przesyłki kurierskie z etykietami, kartony do pakowania tytoniu oraz inne przedmioty wskazujące na nielegalny handel. Warto podkreślić, że nie był to pierwszy raz, kiedy funkcjonariusze mieli do czynienia z tym mężczyzną. Wcześniejsze zatrzymania miały miejsce w grudniu poprzedniego roku oraz w kwietniu tego roku, kiedy to również znaleziono przy nim znaczne ilości nielegalnego tytoniu.