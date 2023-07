Zdrowo i kolorowo. W Zielonej Górze odbywają się darmowe warsztaty, na których można się nauczyć gotowania, kiedy nie ma dużo w lodówce

Grzegorz Hryniewicz, prezes zielonogórskiego stowarzyszenia Warto jest pomagać przyznaje, że od wielu lat stowarzyszenie organizuje różne wydarzenia dla dzieci, dorosłych, seniorów, czyli wszystkich, którzy chcą brać udział. Jedną z takich propozycji są warsztaty Smacznie, zdrowo kolorowo, które prowadzi szefowa kuchni Małgorzata Sadowska.

– Połączyliśmy siły i pomysły, i stworzyliśmy projekt, który ma na celu pokazanie, że są dzieci przyzwyczajone do hamburgerów i pizzy, a seniorzy do naleśników i pierogów, ale możemy łączyć smaki i przedstawiać kuchnię w różny sposób – wyjaśnia G. Hryniewicz. – Warsztaty pokazują, że można zrobić coś z niczego. Wpadają do nas goście, otwieramy lodówkę i w kilka minut przygotowujemy coś, co jest wyśmienite. Na miejscu uczestnicy przygotowują te smakołyki i próbują. To jest duża dawka edukacji i praktyki wiedzy z zakresu kulinariów.