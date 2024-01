Zdrowotny horoskop. Miesiąc urodzenia ma wpływ na to, na co możesz chorować!

Naukowcy pokazują, że od miesiąca naszego urodzenia zależne może być to, z jakimi chorobami będziemy się zmagać. To, co my nazwaliśmy zdrowotnym horoskopem, jest tak naprawdę wynikiem naukowych analiz i statystyki, a ta nie kłamie.

Jakie wysuwają się wnioski? Dość ciekawe. Okazuje się bowiem, że są takie miesiące w roku, które nie wykazują korelacji z żadnymi chorobami, tzn., że urodzeni w tych miesiącach nie mają chorób dopasowanych do swoich dat urodzenia. Jednak kiedy jedni mogą się cieszyć, inni mają już powody do zmartwień. Analizując wiele przypadków, naukowcy wyodrębnili miesiące, w których rodzi się najwięcej osób cierpiących na ADHD albo niektóre nowotwory.