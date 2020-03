Zespół karetki zielonogórskiego pogotowia trafił na kwarantannę. Przez pacjenta, który zataił prawdę

Na szczęście załogi karetek stacjonują w różnych miejscach. To efekt przewidującej decyzji kierownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Dlatego podejrzenie zakażenia koronawirusem wykluczyło dziś z działania tylko jedną załogę, a nie wszystkie dyżurne. Pisaliśmy o tym w materiale: Zmiany w zielonogórskim pogotowiu ratunkowym

Nikomu nie trzeba uświadamiać, jak ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia byli zdrowi. Każdy przypadek zakażenia, czy konieczności odbycia kwarantanny może sparaliżować działalność placówek medycznych. Medycy apelują do mieszkańców:

nie ukrywaj informacji o pobycie za granicą w ostatnim czasie, bądź o kontakcie z osobami podejrzanymi o możliwość zakażenia wirusem!

nie wzywaj bezzasadnie pogotowia ratunkowego

zostań w domu

skorzystaj z możliwości teleporady - tel. 68 320 20 49.

Jak korzystać z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

Każdą wizytę należy poprzedzić rejestracją telefoniczną pod nr 721 198 768.

Rejestrować można się w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z porady telefonicznej, powinni dzwonić pod nr 68 320 20 49.