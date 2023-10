Zetesemiusz to 66. dziecko Bachusa. Nowa figurka została odsłonięta na placu Bohaterów w Zielonej Górze

Bachusiki to jeden z symboli Zielonej Góry. Jak się nazywa każdy z nich?

Zniknął trawnik przed blokiem na os. Piastowskim, co powstanie na jego miejscu?

Zetesemiusz to 66. dziecko Bachusa. Nowa figurka została ods...

Bachusik na urodziny Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już cieszy mieszkańców

Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Zielonej Górze

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza obecnie 23 tysiące członków. Najważniejszym jej zadaniem na obecne czasy jest termomodernizacja budynków. Udało się to już zrobić z 200 obiektami. Jednak pandemia i inflacja nieco powstrzymała tempo prac, ale wszyscy mają nadzieję, że to zadanie wkrótce zostanie wykonane do końca.

Powstanie Spółdzielni zapoczątkowało Walne Zgromadzenie Członków Założycieli 18.12.1957r. W dniu tym grupa 50 osób wywodząca się z różnych zakładów pracy postanowiła powołać spółdzielnię mieszkaniową typu powszechnego, rozpoczynając działalność inwestycyjną. Celem założenia spółdzielni mieszkaniowej był ogólny brak mieszkań w Zielonej Górze. W związku z tym założono w planie wybudowanie w pierwszym etapie 80 mieszkań na osiedlu Morelowym.

W roku 1958 Zielonogórska Spółdzielni Mieszkaniowa została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze stając się jednostką prawną.