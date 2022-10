Zielona Góra. Medale za 50 lat wspólnego życia. Miłość i przyjaźń górą. Wspaniała uroczystość

Te jubileusze są wyjątkowe. Gody Złote, Diamentowe, Żelazne...

- Co w życiu jest najważniejsze? Rodzina. Nasze drugie połowy, dzieci, wnuki… Przy okazji takich świąt, jak te jubileusze, wracamy pamięcią do minionych lat, wspólnie spędzonych chwil. To wielka wartość – mówił podczas spotkania z jubilatami prezydent Janusz Kubicki.