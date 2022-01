Zielona Góra. Od nowego roku do Warszawy i Lwowa latamy po nowemu. Co się zmieniło? OPRAC.: Leszek Kalinowski

Z lotniska w Babimoście latamy do Warszawy i Lwowa, latem także mogliśmy polecieć do Chorwacji i Turcji Mariusz Kapała, Leszek Kalinowski Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Od nowego roku nadal możemy latać z lotniska w Babimoście do Warszawy oraz Lwowa. To efekt podpisania kolejnej umowy z LOT-em. Są też nowości - w piątek do Warszawy polecimy dwa razy.