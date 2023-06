Zielona Góra powitała wakacje przy W69. Atrakcji nie brakowało. Przy okazji można było pomóc dwóm chłopcom

Powitanie wakacji przy W69, Motomysz przyciąga dzieci

- Fajnie, że pogoda dopisała, bo dzień wcześniej lało i pokrzyżowało to plany organizatorom imprez albo odbyły się one w ograniczonym zakresie – mówi Tomasz Nowacki, który na stadion przyszedł z synem Igorem. Chłopiec – jak i jego tato – jest fanem żużla, więc powitanie wakacji na W69 było dla niego wielkim wydarzeniem. Zwłaszcza że atrakcji nie zabrakło. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. - Stoisko Falubaz Junior i Motomysz! To jest super! – mówi Igor.

Powitanie wakacji przy W69, pokazy strażaków, występy artystyczne, dmuchańce

Popularnością cieszyły się pokazy strażackie, występy artystyczne, warsztaty udzielania pierwszej pomocy czy zdrowego odżywiania, zabawy z animatorami. Dziewczynki zainteresowane były także malowaniem twarzy, a wszyscy szaleli na tzw. dmuchańcach. Jak już dzieci zmęczyły się zabawami, chętnie korzystały z oferty stoisk gastronomicznych. - Powitanie wakacji przy W69 to dobra zabawa połączona z czynieniem dobra, z pomaganiem. Dochód z imprezy wesprze podopiecznych naszego stowarzyszenia: pięcioletniego Lucjana Wilka i sześciolatka Tymoteusza Ulanowskiego, którzy zmagają się z dużymi problemami zdrowotnymi – mówi prezes stowarzyszenia „Warto jest pomagać”. – I za to wszystkim uczestnikom imprezy dziękuję.

Finał z zawodnikami amatorami na W69

Podczas spotkania na stadionie żużlowym emocji nie brakowało także z innych powodów. Odbyła się druga edycja Zielonogórskiej Charytatywnej Gry w Bingo. Poza tym nie tylko miłośnicy żużla trzymali kciuki za zawodników, którzy do Zielonej Góry przyjechali z całej Polski, by wziąć udział w finale Deli Tire Amateur’s Championship. Wcześniej w eliminacjach we Wrocławiu, Gnieźnie, Ostrowie i Zielonej Górze wyłonionych zostało 16 najlepszych zawodników-amatorów.

- To najfajniejszy początek wakacji, jakie do tej pory miałem – przyznaje Kamil. – Mam nadzieję, że całe takie będą!