Zielona Góra. Przyroda w Parku Tysiąclecia budzi się do życia. Przepięknie ujęcia z ziemi i powietrza | ZDJĘCIA Michał Korn

Trzeba przyznać, że w tym roku wiosna nieśmiało wkrada się do naszego regionu. Niby już jest, ale wciąż doświadczamy chłodnej, deszczowej, a nawet mroźnej aury. Mimo to w słoneczne dni zielonogórskie termometry pokazują ponad 10 stopni Celsjusza. A to sprawia, że przyroda pięknie nam budzi się do życia. Zobaczcie, jak zielono jest np. w Parku Tysiąclecia.