Zielona Góra. Sesja rady miasta zagrożona przez koronawirusa. Radni szukają rozwiązań!

W Zielonej Górze sesja rady miasta zazwyczaj odbywa się w ostatni wtorek miesiąca. Jeśli trzymać się tej zasady miałaby miejsce 31 marca. Wygląda jednak na to, że z powodu epidemii koronawirusa spotkanie radnych jest zagrożone. Związek Miast Polskich zaleca, aby obecnie czasowo zawiesić udział mieszkańców w obradach plenarnych samorządów i ich komisji, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego dostępu do transmisji spotkania. Kłopot w tym, jak zorganizować tak sesję, aby była ona bezpieczna dla samych radnych jak i pracowników urzędu miasta czy też nawet dziennikarzy. Co więcej, należy to również zrobić w taki sposób, aby nie złamać wprowadzonego zakazu ograniczające zgromadzenia publiczne do 50 osób.