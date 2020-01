Zielona Góra. To absurd! Tak wyznaczono parking, że mężczyzna nie może wyjechać z garażu!

Do redakcji „GL” zgłosił się zielonogórzanin, który ma garaż przy ul. Chopina 35. – Nowo wyznaczony parking sprawia, że nie mogę wyjechać z niego autem – denerwuje się mężczyzna.

Pan Lech (nazwisko do wiadomości redakcji) jest właścicielem garażu przy ul. Chopina 35 od wielu lat. Jak sam twierdzi, nigdy nie miał problemów z jego użytkowaniem. Kłopoty zaczęły się niedawno, kiedy obok ruszyła budowa nowego centrum medycznego.

- Robotnicy zaczęli stawiać swoje samochody tuż obok, przy chodniku. Z tego powodu nie mogłem wycofać i wykręcić z garażu własnym autem. Całe szczęście, że skoro pracowali obok, to zawsze można było do nich podejść i poprosić, żeby przestawili pojazd – tłumaczy nasz rozmówca. – Niestety, w ostatnim czasie, ktoś w urzędzie miasta wpadł na pomysł, aby oficjalnie naprzeciwko garaży wyznaczyć miejsca parkingowe. Wyrysowano je już liniami na jezdni. Dla mnie to jest jakiś absurd, bowiem po ukończeniu budowy centrum, pacjenci dojeżdżający autami będą nas regularnie zastawiać. Nie rozumiem, jak można było zrobić tu miejsca postojowe bez konsultacji z nami, właścicielami garażów – złości się pan Lech.