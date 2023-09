Zielona Góra. To w tym budynku "leczono" winem! Wymarzona kuracja? Nie do końca...

O tym, że w Zielonej Górze znajduje się mnóstwo budynków i elementów, które wskazują na winiarskie tradycje tego regionu, nikogo nie trzeba przekonywać. Mamy i piwnice winiarskie (nieustannie zachęcamy do ich zwiedzania, takie architektoniczne cuda znajdziesz, chociażby pod zielonogórskim ratuszem ), uchowały się i winiarskie domki.

Pacjenci musieli stosować restrykcyjną dietę

O leczeniu winogronami wydano nawet książkę. Co wiemy dziś o diecie?

Kurs mógł rozpocząć się jednak dopiero po osiągnięciu przez winogrona pełnej dojrzałości. Było to przeważnie w połowie lub pod koniec października, a kurs w zależności od stanu "chorego" musiał trwać od 3 do 6 tygodni.

Historyk wyjaśnia, że według tych zaleceń pacjent miał stosować określoną dietę. Ale to nie wszystko! Zbawienny miał być także wypoczynek wśród winnic .

Nawet kilka kilogramów winogron dziennie

Jak opowiada dr G. Biszczanik, według wytycznych podopieczny takiego winnego sanatorium, który stosował niezwykłą kurację, musiał spożywać nawet do 6 kilogramów winogron dziennie . Mógł zjeść jeszcze trochę bułki, a wszystko popić sokiem winogronowym. Co ważne! Wino było w tej kuracji zakazane.

Sanatorium winne - tak wygląda budynek sprzed stu lat i dziś

No dobrze, ale gdzie mieściło się sanatorium? W budynku przy obecnej ulicy Botanicznej 38. Odwiedziliśmy to miejsce 14 września 2023 roku. Na poniższej grafice zobaczycie, jak zmieniło się na przestrzeni blisko stu lat.

Teraz znajdują się tutaj mieszkania. Zniknęły charakterystyczne okiennice, pojawiły się nowoczesne, plastikowe okna. Uważne oko uchwyci jeszcze zdobienia z motywami winorośli. To one mogą być wskazówką, że przed wielu laty w tym właśnie budynku znajdowało się sanatorium. Gdzie człowiek miał wrócić do zdrowia, jedząc winogrona i przebywając pośród winnic...

oprac. na podstawie archiwalnego artykułu Natalii Dyjas