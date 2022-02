Zielona Góra. Uczelnia sprzedaje Lecha. Co się znajdzie w dawnym akademiku?

- Cieszę się, że wreszcie po tylu latach znów coś się zacznie dziać w moim dawnym akademiku – przyznaje Weronika Ogińska, która na początku lat 90. mieszkała w tym domu studenta. – Pamiętam dobrze ten czas. Uczelnia, czyli ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, kupiła ten budynek i przez całe wakacje go remontowała. Nawet jeszcze w październiku nie mogliśmy w nim zamieszkać, bo trwały tam prace. Tymczasowo zostaliśmy skierowani do hotelu Leśnego. Po miesiącu mogliśmy już wejść do pokoi przy ul. Ogrodowej. Cóż to był za luksus. W segmencie były dwa dwuosobowe pokoje. Mała kuchnia i łazienka, przedpokój. Wszystko pachniało świeżością. Bardzo dobrze się tam mieszkało. Blisko był dom towarowy (dziś to luksusowe mieszkania), park, przystanek autobusowy. Na dole w akademiku były sale, z tyłu bar. Bardzo miło wspominam tamte czasy.