ZIELONA GÓRA. Włamywacz wszedł pod stół, przykrył się kocem. Myślał, że go nie widać. Policja zatrzymała złodziei. Kradli rowery, biżuterię

Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyzn, podejrzanych o kradzieże z włamaniami do domów jednorodzinnych i warsztatów. Jeden z nich wpadł na „gorącym uczynku”.

Do zielonogórskich komisariatów i komendy miejskiej zaczęły wpływać zgłoszenia o kradzieżach z włamaniami do domów w różnych miejscach na ternie miasta. Policjanci natychmiast podjęli działania operacyjne, a w ich wyniku policyjny patrol na jednej z ulic zatrzymał 24-letniego mężczyznę podczas włamania do jednego z domków. Mężczyzna próbował ukryć się przed policjantami – wszedł pod stół i przykrył się kocem. Jak ustalili policjanci, ten sam 24-latek kilka tygodni wcześniej był zatrzymany także w chwili gdy włamał się do warsztatu samochodowego.

- Policjanci wytypowali także kolejnego podejrzanego, którym okazał się 32-letni zielonogórzanin. On także został zatrzymany. Przy 32-latku policjanci znaleźli narkotyki. Po przeszukaniach w mieszkaniach zatrzymanych, kryminalni znaleźli m.in. biżuterię, elektronarzędzia oraz rowery. Obaj mężczyźni są znani policji i byli już wcześniej wielokrotnie notowani za kradzieże i włamania - wyjaśnia podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.