Zielonogórska Castorama po pożarze dziękuje służbom. Strażacy pokazują film grozy

Castorama dziękuje strażakom

„Chcielibyśmy serdecznie podziękować pracownikom wszystkich służb biorących udział w gaszeniu pożaru naszego obiektu – za pełne zaangażowanie oraz ogromny profesjonalizm. Aktualnie trwają działania wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo wszystkich klientów i pracowników. Robimy wszystko, żeby wrócić do Was jak najszybciej – czytamy w mediach społecznościowych.

Pracownicy sklepów, czekają, kiedy będą mogli wrócić do pracy, a kierownictwo Castoramy z uznaniem wyraża się o akcji służb zaangażowanych w walkę z żywiołem.

Zielonogórska Castorama jest nieczynna już drugi dzień. W czwartek, 27 kwietnia przez wiele godzin strażacy najpierw walczyli z pożarem, a potem go dogaszali. Ogień pojawił się w nocy w podziemiach budynku. Paliły się zmagazynowane materiały budowlane. Na szczęście sklepy znajdujące się powyżej nie ucierpiały.

Było jak w piekle

- Strażacy musieli robić to ręcznie, bo ciężki sprzęt nie mógł wjechać do podziemnego parkingu. Każdą paletę trzeba było przenieść w bezpieczne miejsce, rozpakować towar i polać go wodą, aby ugasić potencjalne źródła ognia – mówił st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwsze godziny akcji gaśniczej należały do najtrudniejszych. Cały budynek spowity był w Kłębach gęstego dymu, który wydobywał się z podziemnego parkingu. Strażacy przyznali, że mieli duży problem ze zlokalizowaniem źródła pożaru. W podziemiach panowała wysoka temperatura i praktycznie zerowa widoczność. Strażacy, którzy tam wchodzili, poruszali się po omacku. W takich warunkach łatwo stracić orientacje. Grozę sytuacji pokazuje krótki film, który opublikowali na Facebooku zielonogórscy strażacy:

Przyczyny pożaru ustala policja i prokuratura. Na miejscu pracował też nadzór budowlany, który musi ocenić stan budynku.