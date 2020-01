Zielonogórska policja odholowała samochody zaparkowane pod halą CRS

Nieprawidłowe parkowanie przy wejściu do CRS to problem od chwili otwarcia hali. Kierowcy nie zwracają uwagi na zakaz parkowania przy wejściu do obiektu. Po prostu chcą stanąć jak najbliżej wejścia, choć do ich dyspozycji jest wielki parking, na którym miejsc nie brakuje.

Policja dostała zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Na miejsce została wezwana laweta pomocy drogowej. – Odholowaliśmy cztery samochody – mówi Marek Dziubałka z pomocy drogowej.

Właściciele będą musieli teraz pokryć koszty holowania swoich samochodów oraz uiścić opłatę urzędową. Zapłacą również mandat za nieprawidłowe parkowanie. Koszt może sięgnąć nawet 1 tys zł.

