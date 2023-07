Zielonogórski kierowca Igor Waliłko o włos od podium na ulicznym torze Norisring

- To był dla nas bardzo trudny weekend, podczas którego mimo wszystko byliśmy w stanie walczyć o podium – mówił Igor Waliłko. – Pierwszy wyścig był dla mnie bardzo udany. Po starcie już w pierwszym zakręcie wyprzedziłem trzech rywali, a na drugim okrążeniu awansowałem na trzecie miejsce. Na tym etapie dość komfortowo jechaliśmy po podium. Niestety, problem podczas pit stopu sporo nas kosztował, ale jako kierowcy nie mamy na takie rzeczy wpływu. Po pechowej dla Kima pierwszej połowie drugiego wyścigu wskoczyłem za kierownicę na dziewiątym miejscu, bez szans na walkę o podium. Byłem jednak w stanie zyskać jedną pozycję i pojechać tempem czołówki, co mimo rozczarowującej pozycji na mecie jest bardzo motywujące przed kolejnymi wyścigami. W trakcie wyścigów brakowało nam przyczepności, ale czuję, że jako kierowca pokazałem się z bardzo dobrej strony. Uliczny tor Norisring jest wyjątkowy tor. Po pierwsze jest budowany tylko na ten jeden weekend w centrum Norymbergii, dlatego niektórzy nazywają go „bawarskim Monte Carlo”. Coś w tym jest, bo choć to tak naprawdę tylko cztery zakręty, dwa nawroty i szykana, to jednak bliskość band oraz nierówności sprawiają, że jest ekstremalnie wymagający. Takich torów jest na świecie niewiele. Wcześniej startowałem na Norisringu m.in. w 2019 roku w Porsche Carrera Cup Deutschland. Teraz czekają nas wyścigi na Nurburgringu, który jest legendarnym i wymagającym torem. Mam nadzieję, że nasze doświadczenie zaprocentuje i pozwoli nam tam na walkę o czołowe pozycje.