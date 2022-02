Zielonogórskie Schronisko ogłosiło Najsmutniejszy Dzień Kota

Schronisko apeluje o wsparcie między innymi przy odbudowie kociarni:

17 lutego obchodzimy Dzień Kota. W naszym schronisku będzie bardzo smutne.

Marzy nam się, by tego dnia wszystkie nasze mruczki spędziły go w nowych domach. Wiemy jednak, że to nierealne.

Zapraszamy Was na wydarzenie, które przybliży Wam historie naszych podopiecznych. Może któryś z nich skradnie Wasze serce.

Opowiemy Wam też o potrzebach, może ktoś z Was zechce sprezentować małe co nieco dla jednego z kociaków w naszym schronisku? Będziemy Was prosić również o głosy, dzięki którym nasze kociaki mogą wygrać zapas karmy.