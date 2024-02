Gwoździe w kiełbasie. Uważaj, w Zielonej Górze znów komuś zależy, aby zaszkodzić psom. Są pierwsze ofiary

Komu zależy na śmierci psów?

Sytuacja miała miejsce w sobotę, 10 lutego. Jazz, pies pani Magdy podczas spaceru zjadł kawałek mięsa z drutem. Jak podaje RZG, na skutek uszkodzeń musiał przejść kosztowną operację we wrocławskiej klinice weterynaryjnej. Piesek na szczęście przeżył. Zdjęcia rentgenowskie wykazały jednak, że wbity drut poważnie uszkodził narządy. Dziś Jazz dochodzi do siebie pod opieką weterynarzy i opiekunów.

Śmierć w cierpieniu

- Tragedia to, co się dzieje w Zielonej Górze z tymi ludźmi — pisze na naszą skrzynkę pani Czesia, mieszkanka ulicy Waszczyka i właścicielka 11-letniej labradorki. - Rok temu moja Greta przeszłą operację, bo najadła się świństw nafaszerowanych jakimiś pinezkami czy gwoździami. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale nie wszystkie psiaki, zwłaszcza te bezdomne, mają tyle szczęścia. Wystarczy chwila nieuwagi. Lepiej dmuchać na zimne i mieć oczy wokół, głowy, pilnować co robią nasze psy, bo ludzie nie mają serca. Jak można robić coś takiego i być bezkarnym? Ręce opadają. Na samą myśl cała się trzęsę — dodaje.

Policja szuka sprawców

To niestety nie jest pierwsza tego typu sytuacja w mieście. Apelujemy do wszystkich właścicieli psów o zachowanie ostrożności podczas spacerów. Nie tylko w okolicach ulicy Waszczyka, ale we wszystkich chętnie wybieranych na spacer miejscach. Unikajcie puszczenia zwierząt luzem, aby nie były narażone na ryzyko spożycia zatrutej żywności. Zwracajcie uwagę na to, co podczas spaceru robi pies, bo w takich sytuacjach od naszej reakcji może zależeć jego życie.