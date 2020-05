Zielonogórzanie szturmują salony fryzjerskie. Jest inaczej i w niektórych miejscach trochę drożej

Pierwsi klienci zjawili się z samego rano. – Zarezerwowałem sobie wizytę, jeszcze zanim ogłoszony został termin otwarcia salonów. Umówiłam się z moją fryzjerką, że przychodzę pierwsza, jak tylko otworzy swój zakład – mówi nam miła starsza pani. – Nie mogłam się doczekać, kobieta, niezależnie od wieku, musi dobrze wyglądać, a fryzura to podstawa – przyznaje.

- Moja narzeczona chciała mnie wysłać do fryzjera już o 7 rano. Trzy miesiące bez strzyżenia zrobiło swoje – mówił nam mężczyzna spotkany pod jednym z salonów fryzjerskich na zielonogórskim deptaku.

Klienci dzwonią nawet w nocy, żeby zapisać się do fryzjera

W salonach zlikwidowano poczekalnie. Umówione wcześniej osoby oczekują na zewnątrz lokalu, wchodzą wtedy, gdy obsługa je zaprosi.

Usługi fryzjerskie podrożały?

- Po dwóch miesiącach otworzyliśmy salon, nie jesteśmy w stanie zapisać wszystkich chętnych – mówi Mariusz Sikorowski z zakładu fryzjerskiego koło teatru w Zielonej Górze. - Pracujemy normalnie, od 7.00 do 20.00. Pan Mariusz nie ukrywa, że obowiązek stosowanie częstej dezynfekcji i jednorazowych peleryn, wpłynął na cenę usługi. - Została ona podniesiona o 3 złote – wyjaśnia.

Klienci z wyrozumiałością stosują się do nowych zaleceń. – Trochę to wszystko kłopotliwe, ale co zrobić, trzeba wytrzymać – mówi jedna z pań. – Kiedyś można było poplotkować, wypić kawę, a teraz nawet telefonu nie można wyciągnąć. Siedzenie tyle czasu w maseczce, też nie jest niczym przyjemnym, ale fryzjerzy mają gorzej, bo muszą w nich wytrzymać przez cały dzień – podsumowuje.