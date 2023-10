Zielonogórzanie za podniesieniem wieku emerytalnego? Wyniki referendum w Zielonej Górze

Referendum ogólnopolskie. Wyniki w Zielonej Górze

W Zielonej Górze uprawnionych do udziału w referendum, czyli umieszczonych w spisie wyborców z uwzględnieniem dodatkowych formularzy w chwili zakończenia głosowania było 103 739 osób. Słowa "bez referendum" padały wielokrotnie. Nie wykorzystano 63 502 karty do głosowania.

Z danych PKW wynika, że wydano dokładnie 30 538 kart do głosowania w lokalach komisji oraz w głosowaniu korespondencyjnym. To daje następujący wynik frekwencji: 29,08%.

Jak odpowiadali zielonogórzanie? Padło ponad 90 procent odpowiedzi nie na wszystkie pytania. Ale jedno z nich miało najwięcej odpowiedzi na tak. To pytanie dotyczyło podniesienia wieku emerytalnego. Tutaj odpowiedzi twierdzących było 7,51%.

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?