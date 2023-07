Zielonogórzanin Mateusz Makuch płynie do Bostonu uczyć najzdolniejszych muzyków świata Leszek Kalinowski

Zielonogórzan, Mateusz Makuch, nie daje o sobie zapomnieć. A to jako uczestnik Eurowizji, a to jako laureat wielu międzynarodowych konkurów. A teraz? Udaje się w morską podróż do Bostonu, uczyć młodych, najzdolniejszych muzyków, przedstawicieli wielu państw świata. Ale nie martwmy się. Zamierza wrócić do Zielonej Góry i grać w naszej filharmonii.