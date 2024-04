Zielonogórzanin w Himalajach zbiera pieniądze dla zwierząt ze schronisk w Zielonej Górze i Gorzowie

Wysokie góry wydawały się być abstrakcją

O pasji mieszkańca Zielonej Góry Szymona Jaskuły pisaliśmy w ubiegłym roku jesienią, kiedy wrócił z wyprawy na Manaslu w północnej części Nepalu. Zaledwie kilka lat wcześniej zainteresował się tak ekstremalnymi wyprawami w góry i jako turysta amator zdążył już zdobyć sześć parotysięczników.

– W dzieciństwie jeździło się na wycieczki szkolne, mama była nauczycielką, więc w te nasze Karkonosze, Sudety, czy Bieszczady, gdzieś tam się pojechało. Ale to nie była jakaś moja pasja, że musiałem kilka razy w roku jechać w te góry, a tym bardziej gdzieś w wyższe. To już dla mnie w ogóle było czymś abstrakcyjnym – opowiadał GL pan Szymon.

Szczyty były po to, żeby z nich zjeżdżać na snowboardzie. Jeździ od ponad 10 lat. A kilka lat temu zrobił sobie jeden z tatuaży z elementem gór. I to mógł być jakiś znak, że coś do tych gór zaczyna go ciągnąć. Kiedy przeprowadził się, w nowym miejscu poznał sąsiada zafascynowanego górami.– Z Andrzejem, strażakiem z zawodu zgadaliśmy się i pojechaliśmy w Dolomity na pierwsze takie via ferraty, czyli zabezpieczone, żelazne drogi górskie i tak się zaczęło – mówił o początku fascynacji wysokimi szczytami.