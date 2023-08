Zielonogórzanka mistrzynią Polski w biegu na skocznię. Anita Perun najszybsza w Wiśle

– Po starcie biegnie się około 15-20 metrów, po czym zaczyna się taki strom, że trzeba przejść na bieg na czworaka. Wtedy pracuje się i rękami, i nogami. Najlepiej nie patrzeć, ile zostało do góry, bo pamiętam, że robiłam ten błąd za pierwszym razem i stresowałam się, że jeszcze tyle przede mną, więc tym razem po prostu patrzyłam w ziemię, żeby dobrze łapać te liny i biegłam do góry. Później zaczyna się wygładzenie poziomu, gdzie można powoli zacząć wstawać i ewentualnie korzystać z pomocy barierki z boku – opisuje swoje doświadczenia zielonogórzanka Anita Perun i dodaje, że w momencie szybkiego prostowania się organizm odcina nogi. – Następnie podbiega się pod specjalnie ustawioną drewnianą deskę, żeby wbiec na schodki do samej góry. Bieg po schodach to też jest męczarnia, to są naprawdę resztki sił, więc najlepiej pomagać tam sobie rękoma. Po wbiegnięciu na samą górę jest ogromne zmęczenie, ból nóg oraz w klatce piersiowej.