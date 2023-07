Złodziej ukradł psa z zielonogórskiego schroniska. Czworonoga pomogli odnaleźć internauci

Nocna kradzież psa ze schroniska

- Mężczyzna dostał się do najbliższej wiaty i wziął pierwszego psa z brzegu – mówił dla Radia Zachód Jakub Górka z biura schroniska.

Poszukiwania skradzionego psa

- To właśnie internauci wysyłali zdjęcia z miejsc, gdzie Zamir był widziany. Gdy otrzymaliśmy informację, gdzie on jest, pracownicy i wolontariusze zjawili się w podanym miejscu – relacjonował Jakub Górka.

Gdy pracownicy schroniska odkryli kradzież, natychmiast zamieścili komunikat ze zdjęciem w mediach społecznościowych. Po cichu liczyli na pomoc mieszkańców i nie zawiedli się. Praktycznie przez cały poniedziałek dostawali sygnały o psach podobnych do Zamira.

Pies został odnaleziony w poniedziałek po południu na deptaku. Złodziejem zajęła się policja. Mężczyzna przyznał się do kradzieży.

Sprawa zakończyła się wyjątkowo szczęśliwie. Nie dość, że Zamir został odebrany złodziejowi, to jeszcze trafił do nowej rodziny, gdzie czeka go lepsze życie.

Czytaj takze: Budowa schroniska w Zielonej Górze. Kojce tymczasowe już są, teraz przeprowadzka i ruszamy z nowym obiektem...