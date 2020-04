Zmarł Józef Malski. To on nauczył zielonogórzan pływać

Józef Malski był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem pływania dzieci i młodzieży. Przez ponad 60 lat nauczył pływać około 20 tysięcy dzieci, wielu dorosłych oraz dwa tysiące ratowników, promował sport i zdrowy tryb życia. W 2016 roku został honorowym obywatelem Zielone Góry. - Jeśli ktoś ma problemy z pływaniem, to ja chętnie zapraszam na lekcję. Trzeba tylko zapłacić za wstęp na basen – żartował Józef Malski, odbierając honorowe obywatelstwo miasta. Legendarny trener w tym roku skończyłby 85 lat.

W „Księdze zasłużonych” miasta Zielona Góra tak napisano o Józefie Malskim: „Urodził się 21 listopada 1935 roku w Sompolnie, w województwie wielkopolskim. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i prywatne gimnazjum oraz rozpoczął wielką życiową przygodę ze sportem. Potajemnie trenował piłkę nożną. W 1952 roku rodzina Malskich przeprowadziła się do Żagania. Po maturze Józef otrzymał nakaz pracy w szkole w podzielonogórskiej Raculi (lata 1953–1955). Powrócił do gry w piłkę nożną oraz do podnoszenia ciężarów. Jednocześnie trenował piłkarzy i stworzył najlepszą w powiecie drużynę LZS. W latach 1955-1957 odbył zasadniczą służbę wojskową, po której wrócił do zawodu nauczyciela. Został Kierownikiem Szkoły w Ługach. Pasję sportową rozwijał nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych mieszkańców wsi. W miejscowej szkole utworzył drużynę piłki ręcznej. W 1960 roku rozpoczął pracę jako dyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Płotach. Wykorzystując pobliski staw, uczył dzieci gry w hokeja. Jego podopieczni sięgali w hokejowym „Złotym krążku” po najwyższe lokaty w Polsce. Następnie Jego losy skrzyżowały się z Lechem Birgfellnerem. Otrzymał propozycję kierowania Wojewódzkim Miejskim Ośrodkiem Sportu. Był jednocześnie trenerem tenisistów stołowych zielonogórskiej Gwardii (lata 1965-1970) i Budowlanych (1970 -1974). W lutym 1970 roku otwarto krytą pływalnię w Zielonej Górze. Dzięki Lechowi Birgfellnerowi i Józefowi Malskiemu - wielkim pasjonatom sportu - rozwinęła się w naszym mieście nowa dyscyplina sportu - pływanie. Józef Malski zorganizował klasę pływacką z dzieci uczęszczających do okolicznych przedszkoli. Józef Malski był też jednym z założycieli klubu sportowego, wówczas o nazwie Transbud. W 1974 roku w Szkole Podstawowej nr 10 powstały klasy sportowe o profilu pływackim, a Józef Malski został zastępcą dyrektora do spraw sportowych. W popularnej „10” pracował do 1986 roku, do momentu przejścia na nauczycielską emeryturę. Czas na emeryturze spędzał na pływalni, ucząc młodych i dojrzałych zielonogórzan pływania. Z jego inicjatywy w 1992 roku samorząd zielonogórski, jako jeden z pierwszych, wprowadził obowiązkową naukę pływania dla klas II szkół podstawowych, która trwa do dzisiaj.”