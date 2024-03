Boisko przy SP 2 doraźnie połatane. Czy doczeka się kompleksowego remontu? CZEKAMY NA WIDEO TEKST LESZEK

Boisko przy SP-2 naprawa dziur, piłkochytów, wymiana krzesełek

Miasto chce korzystać z programów rządowych, dotyczących napraw obiektów sportowych

- Te siedziska dostałem z modernizowanego stadionu żużlowego, za co bardzo dziękuję władzom miasta i klubu sportowego – mówi Kamil Kawicki. – Krzesełka zostały zdemontowane z remontowanego sektora gości. To ten sam model, jaki do tej pory był przy m=boisku, na którym stoimy. Pomyślałem, że to dobra okazja, by umieść te krzesełka przy SP-2. Natomiast jeśli chodzi o piłkochwyty, to pomogli tu sponsorzy, którym zależy na sportowym rozwoju młodzieży w mieście.

Drugi rządowy projekt, dotyczący napraw takich obiektów to Sportowa Polska, gdzie starać się można o ok. 400 tys. zł przy skali dofinansowania sięgającej 50 proc. kosztów inwestycji. Do tego programu planowane jest zgłoszenie boisk przy boiska Szkoły Podstawowej nr 18, Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Francuskiej oraz Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej.

Dziennikarze pytali też m.in. o obiekty sportowe na osiedlu Pomorskim. Będą tam prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami, by wspólnie ustalić, jak zmian i nowych atrakcji rekreacyjnych oczekują.