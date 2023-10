Zmiany w ZUS w Zielonej Górze. Teraz korzystamy z wejścia służbowego. Dlaczego?

Trwa remont schodów i podjazdu do budynku ZUS przy ul. Kupieckiej 65 w Zielonej Górze. W związku z tym, wejście na salę obsługi klientów jest zamknięte, a klienci są kierowani do wejścia służbowego z prawej strony budynku, od strony ulicy Kupieckiej (wejście dla pracowników). Prace potrwają do 7 grudnia. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco – mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa lubuskiego. - Koszt tej naprawy to około 95 tysięcy złotych. Naprawa jest spowodowana tym, że pojawiły się odspojenia, schody były nierówne i w trosce o bezpieczeństwo klientów, jak i pracowników, trzeba było ten remont przeprowadzić.