Wielu z nas z sentymentem ogląda archiwalne zdjęcia Zielonej Góry. Wspomina dawne czasy. Dzieciństwo, rodzinny dom, zabawy... Na naszym portalu znajdziecie mnóstwo zdjęć, które przeniosą was do przeszłości. Zobaczcie 30 niezwykłych zdjęć pochodzących z archiwum Zbigniewa Rajche. Fotografie ukazują miejsca, które się zmieniły i z którymi związana jest pewna historia naszego miasta. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

Zobacz również: Co za odkrycie! Nieznany widok ratusza w Zielonej Górze z 1778 roku:





[promo]1345;1;Polub nas na fb[/promo]



KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE





Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!



Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.





[promo] 2959;1[/promo]

[promo] 2957;1[/promo]



Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.