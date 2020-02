Żużel kontra doping. Wpadka Patryka Dudka nie wstrząsnęła środowiskiem. Wielu zawodników wciąż nie ma pojęcia o przepisach [OPINIA]

Zgrupowanie żużlowej reprezentacji Polski w Szklarskiej Porębie uważam za bardzo pożyteczne. Owszem, słyszałem głosy, że takie obozy nie mają sensu w sytuacji, kiedy każdy zawodowiec przygotowuje się do sezonu indywidualnie. Znam także opowieści o tym, że trzeba coś wymyślić, żeby nie przepadły pieniądze z ministerstwa - stąd zimowe wyjazdy kadry w góry. Dlaczego więc piszę, że tegoroczne zgrupowanie uważam za pożyteczne? Choćby z jednego powodu: żużlowcy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Polskiej Agencji Antydopingowej, znanej też jako POLADA. To organizacja w naszym kraju dopiero raczkująca (powstała 1 lipca 2017), niekiedy działająca „z pewną taką nieśmiałością”, ale dla dobra sportu niezbędna.

Nie oszukujmy się: wielu żużlowców nie ma pojęcia o przepisach antydopingowych, nie wie, co jest dozwolone, a co zabronione, nie zna nazw substancji zakazanych, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje złamania zasad, nie wyciąga wniosków. Niestety, w środowisku pokutuje chore przekonanie: O jakim dopingu w żużlu można mówić? Na jakim dopingu może być żużlowiec? Wybaczcie za porównanie, ale na myśl przychodzi mi słynne swego czasu stwierdzenie: Jak można zgwałcić prostytutkę? To mniej więcej ta mentalność, ten sposób myślenia...