101. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zielonogórzanie złożyli hołd powstańcom

Lubuski oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego zorganizował uroczystości upamiętniające zryw narodowy pod pomnikiem Dobosza Powstania Wielkopolskiego. Dlaczego o tych wydarzeniach powinniśmy pamiętać również w Zielonej Górze?

- Być może nie wszyscy wiedzą, ale walki w ramach Powstania Wielkopolskiego toczyły się również w okolicy Kargowej oraz Babimostu. Z kolei z terenów Zielonej Góry polska mniejszość słała powstańcom pieniądze, sprzęt oraz materiały wojenne. Dlatego my również mieliśmy swój udział w tych wydarzeniach - twierdzi Damian Bączkiewicz, wiceprezes lubuskiego TPPW. - Samo powstanie zyskało szerokie poparcie mas społecznych, brały w nim udział także kobiety oraz dzieci. Jako Polacy udowodniliśmy, że działając wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać coś wielkiego. Choć w przestrzeni publicznej sporo się już mówi o tym powstaniu to jednak, kiedy prowadzimy ankiety lub warsztaty w szkołach to konkretna wiedza o nim pozostaje wciąż niewielka.