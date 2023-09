22-latka spod Świebodzina wyjechała w Tatry na spotkanie z nieznajomym. Nigdy nie wróciła do domu. To wstrząsająca historia

Zaczął ją bić i siłą zaciągnął do szałasu

Pisali do siebie, ale nigdy nie rozmawiali

Był 31 lipca 2003 roku, godzina 7.00 . Kasia, 22-letnia dziewczyna z podświebodzińskiej wsi wychodzi w towarzystwie Pawła H. ze schroniska w Dolinie Chochołowskiej. Ruszają ku romantycznemu szałasowi położonym poza uczęszczanymi szlakami, na trasie wiodącej ku Dolinie Kościeliskiej. Tam kilka dni nocowali. To był deszczowy lipiec...

Kłamstwa już na początku

Była zakochana w górach

22-latka, która właśnie dostała się na studia, nie wie, że 36-letni białostocczanin Paweł był kilkakrotnie karany , w tym również za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Dwa lata wcześniej opuścił zakład karny po odsiedzeniu sześciu lat właśnie za gwałt. Inne jego przestępstwa to kradzieże i rozboje. Po wyjściu z mamra ruszył w rejs po Polsce. A Kasia? Początkowo miała zamiar wyjechać z koleżanką nad morze. Niestety zmieniła plany. Tak kochała przecież góry. Na dodatek liczyła, że w Tatrach spotka "Dobrego ducha", którego poznała przez internet. To miał być mężczyzna jej życia. Okazała się nim mieszkanka Słupska, która na czacie podawała się za mężczyznę.

Było pisanie, nigdy rozmowy

Matka dziewczyny opowiadała dziennikarce „GL”, że Kasia wyruszyła w Polskę właśnie śladem "Dobrego ducha", tajemniczego znajomego, którego poznała przez internet, w kafejce w Świebodzinie. W mieście tym mieszkała i pracowała przez ostatni rok. Pisali do siebie SMS-y. Nigdy nie rozmawiali. Duch nie odbierał telefonów.

Bliskim powiedziała, że jedzie z koleżanką

Wiem, że kiedy wyruszyła w trasę, dobry duch milczał. Zastanawiała się, jak sprowokować go do spotkania. Że chyba będzie musiała udawać zagubioną w mieście.

Wanda co dzień dostawała wiadomości od córki. Ale pewnego dnia kontakt się urwał. Kasia nie odbierała telefonu. Matka odkryła, że Gosia, która miała z nią jechać, jest w domu.

Fotograf znalazł jej ubrania

- Kaśka pojechała podobno na spotkanie z dobrym duchem, mężczyzną swojego życia – mówiła matka dziewczyny. - Zaczęły się poszukiwania. Przyjaciółki miały numer do ducha. Ale jego telefon milczał. Napisały do niego: "Ty skur..., wiemy, że Kaśka jest z tobą, szuka jej cała Polska".

28 lipca kontakt się urwał

- Miała dwa tygodnie wolnego i po prostu chciała odpocząć - mówi. - Jechała do starej znajomej, a przy okazji liczyła na spotkanie z duchem. Ostatniego SMS-a napisała do mnie z Krakowa, że dobry duch milczy, że przed nią jeszcze Tatry. Kontakt zerwał się 28 lipca.

I niestety dość szybko ustalono tożsamość jej towarzysza. Chociażby dzięki wpisowi do książki meldunkowej schroniska. "Niestety", gdyż jego przeszłość nie zapowiadało szczęśliwego zakończenia poszukiwań. Na dodatek w znalezionym kalendarzu Lubuszanki, w którym zapisywała wydarzenia każdego dnia i swoje refleksje, zabrakło kilku ostatnich kartek. Tam musiały być szczegóły spotkania i znajomości z Pawłem... Czyli ten musiał mieć powód, aby te kartki wyrwać.

Wszyscy szukali Kasi

Ustalają: przyjechała 30 lipca. Na dworcu poznała uprzejmego Pawła H. Podawał się za przewodnika górskiego lub ratownika. Kłamał. Został zatrudniony przez właściciela pensjonatu na Gubałówce do werbowania turystów na noclegi. Gdy poznał dziewczynę, zniknął z dworca.

Jest kolejny ślad. Kasię widziano z mężczyzną w schronisku w Dolinie Chochołowskiej. Oboje wpisali się do księgi meldunkowej.

Do Zakopanego pojechała matka. Przez tydzień szuka śladów córki. Spaceruje doliną. - Ciągnie mnie tam matczyna intuicja - mówiła.

Wskazał miejsce ukrycia ciała

Policja podaje mediom rysopis mężczyzny...

Teraz wiadomo, kim był towarzysz Kasi. To 36-letni Paweł H. z Białegostoku, poszukiwany przez policję gwałciciel. Jako miejsce pobytu podejrzanego wytypowano Częstochowę, gdzie wśród tłumu pielgrzymujących młodych kobiet mógł szukać kolejnej ofiary. Tak jednak się nie stało. Wpadł w Koninie. Zatrzymano go dzięki mieszkańcowi tego miasta, który skojarzył jego twarz z portretem opublikowanym w internecie. Wracał właśnie z Lichenia. Przyznał się do winy i wskazał miejsce ukrycia ciała 22-latki.