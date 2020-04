29 osób w Zielonej Górze i Sulechowie nie przestrzegało przepisów w czasie walki z epidemią. Posypały się mandaty

Policja wystawiła 29 mandatów

Patrole policyjne obecne były w wielu miejscach. Z radiowozów puszczane były przygotowane komunikaty z informacjami i ostrzeżeniami. Niestety, wiele osób zachęconych ładną pogodą, postanowiło jednak wyjść z domu i nie do końca rozsądnie podeszło do obowiązujących obecnie przepisów. Podczas minionego weekendu policjanci podjęli 22 interwencje w miejscach, gdzie przebywały zbyt duże grupy ludzi. Część z tych interwencji wynikała z zawiadomień od samych zielonogórzan. 29 osób zostało ukaranych mandatami karnymi z art. 54 kodeksu wykroczeń. Wobec jednej osoby został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.