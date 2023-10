32. inauguracja na ZUTW w Zielonej Górze. Nie brakowało muzyki i... gronostajów od prezydenta

Po raz 32. zabrzmiało we wtorek, 10 października, Gaudeamus Igitur na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pieśni i muzyki było więcej, towarzyszyła słuchaczom przez cały dzień. A wieczorem w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się specjalny koncert dla tych, którzy bez liczenia lat studiują na tej magicznej uczelni.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku to najstarszy i największy UTW na Ziemi Lubuskiej. Powstał w 1992 roku, by pomagać seniorom rozwijać swoje pasje, znaleźć swoje miejsce po przejściu na emeryturę, cieszyć się każdego dnia z nowych atrakcji, zawartych znajomości, przyjaźni i wielu innych cennych w życiu wartości. Od początku istnienia tę niezwykłą uczelnią kieruje Zofia Banaszak. Choć w tym roku po raz 32. rozpoczęto rok akademicki, pani prezes jak zwykle przeżywała tę uroczystość. Bo jak mówi, to za każdym razem wielkie święto dla wszystkich słuchaczy.

32. inauguracja roku akademickiego na ZUTW - muzyka a zdrowie

Wykład inauguracyjny nt. „Muzyka a zdrowie – zdrowa muzyka – melodie organizmu” wygłosił dr n. med. Bartosz Kudliński ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

- Był bardzo interesujący. Nie mieliśmy świadomości, że muzyka może mieć wpływ na tak wiele rzeczy – dzielili się wrażeniami słuchacze, chwaląc dra Kudlińskiego za wiedzę i serce, jakie wkłada w swoją codzienną pracę. A dodajmy, że jest on laureatem Anioła Roku, przyznawanym przez Stowarzyszenie Warto jest pomagać. Specjalne wyróżnienie otrzymał też od studentów medycyny na UZ. Tym razem przekonywał, że warto słuchać muzyki… No i nic dziwnego, że to właśnie ona towarzyszyła słuchaczom ZUTW przez cały dzień.

Wieczorem w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się Srebrny Koncert dla słuchaczy ZUTW, w którym wystąpili: Dominika Peszko (fortepian), Orkiestra Symfoniczna FZ, Bassem Akiki (dyrygent). Zaprezentowano utwory Moniuszki, Chopina, Kilara.

Prezydent Janusz Kubicki wręczył nagrody najbardziej zasłużonym słuchaczkom ZUTW Jacek Katos

Nie chcą oddawać indeksów, bo studia na ZUTW są fantastyczne. Chcą studiować, ile się tylko da

- Muzyka jest ważna w życiu, łagodzi obyczaje, sprawia, że czujemy się szczęśliwi – mówiła prezes ZUTW Zofia Banaszak. – Dlatego jest ona obecna w naszej ofercie, która co roku się wzbogaca o nowe propozycje.

Wykłady, laboratoria, lektoraty, debaty, zajęcia malarskie, fotograficzne, taneczne, sportowe, chór, kabaret... wycieczki krajowe i zagraniczne. Długo by można wymieniać, gdzie studenci byli i co widzieli.

Bolesław Polaryczyk na ZUTW studiuje od 17 lat i nie zamierza skończyć tej uczelni. Bo jest mu tak dobrze.

- Jestem cały czas związany z grupami fotograficznymi i filmowymi. Obsługujemy też różne wydarzenia na ZUTW, dokształcamy się ciągle, mamy plenery, warsztaty – przyznaje B. Polarczyk. – Dzięki tej uczelni człowiek się mobilizuje, żeby wyjść z domu, spotkać się z ludźmi, rozwijać się, ciągle kształcić.

Na ZUTW studiuje blisko tysiąc osób. To najstarszy UTW w województwie lubuskim

Zdaniem Doroty Bartwińska, od trzech lat związanej z uczelnią, bycie w ZUTW daje komfort emeryckiego życia.

- Mam świetnie zorganizowany czas, jeśli chodzi o rozwój, kontakt międzyludzki, dbałość o dobrą kondycję fizyczną i intelektualną. Tu jest dobry klimat, dużo pozytywnego myślenia, dużo myślenia o dobrej przyszłości – podkreśla Dorota Bartwińska.

Na ZUTW studiuje blisko tysiąc słuchaczy, najmłodsi to pięćdziesięciolatkowie, najstarsza studentka ma 96 lat! Przypomnijmy, że nie byłoby tej wspaniałej uczelni, gdyby nie trzy nauczycielki, pracujące w 1992 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze: Zofia Banaszak, Janina Drzymała i Aleksandra Zjawin. To one postanowiły powołać do życia uniwersytet, który kształcić miał seniorów, poprawiać ich jakość życia… Podczas inauguracji tradycyjnie pieśni zaśpiewał chór ZUTW - MODERATO