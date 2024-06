6. Lubuskie Święto Roweru. Impreza uznana przez rowerzystów. Jest nowa, dłuższa i trudniejsza trasa | ZOBACZ WIDEO

Główną ideą zabawy jest zdrowie. Sylwester Filipiak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej mówi, że to dobra okazja, aby pokręcić kilometry i popracować nad kondycją.

-Mamy do zaoferowania cztery trasy – mówił podczas czwartkowej (6 czerwca) konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, Sylwester Filipiak – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej. - Trzy są znane. Pierwsza do Zatonia (30 km), druga do Kożuchowa (40 km), do Kolska (50 km), znaną ścieżką „Kolej na rower” i nowa trasa, która biegnie do Niedoradza, Zabór, przez Bojadła, Konotop (55 km) i powrót do naszego punktu w Otyniu — mówi prezes.