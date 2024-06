79. rocznica Powrotu Zielonej Góry do Macierzy. Żyje pamięć o tamtych relacjach, więziach i tworzeniu administracji

– Najważniejsze, aby młode pokolenie i ludzie w moim wieku, chodząc po ulicach miasta mieli świadomość, że nie powstało 5, 10, czy 15 lat temu. Wygląda pięknie, rozwija się i będzie się rozwijać. Ale to się zaczęło kilkadziesiąt lat temu. Wśród gości są ci, którzy to miasto budowali. Przyjechali do Zielonej Góry 79 lat temu, mieli po kilkanaście lat. Przyjechali w nieznane, z wielką niepewnością, a dzisiaj fantastycznie się czujemy tutaj na deptaku – przyznaje dyrektor Kondras.

Podobnie wypowiada się prezydent Zielonej Góry.

– Ta wielka praca pionierów zielonogórskich dała nam możliwość realizacji marzeń i rozwoju gospodarczego. Najpierw 15 tysięcy osób mieszkało w Zielonej Górze, a dzisiaj miasto ma 140 tysięcy ludzi – mówi Marcin Pabierowski. – To ważny dzień w historii miasta. Kontekst historyczny jest trudny, ale powinniśmy na to patrzeć z perspektywy wartości, które powstawały na tych ziemiach. To były relacje i więzi społeczne. To przede wszystkim było kształtowanie administracji państwowej, szkół i patriotyzmu lokalnego. Bardzo dobrze to oceniam. To jest ważna część historii miasta i musimy ją pielęgnować.