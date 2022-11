Andrzejkowy Bal Seniora w Zielonej Górze. Patrząc na ich zapał od razu widać, że nestor to mocno chybione określenie!

- Kluby Seniora to żywe grupy na terenie parafii - wyjaśnia Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. - Ci ludzie bardzo lubią się ze sobą spotykać. Głównie są to osoby samotne. Często widują się chociażby po to, by porozmawiać przy kawie, herbacie i cieście, ale dobrą zachętą są też różnego rodzaju uroczystości, np. urodziny, czy imieniny. Lubią też spędzać czas aktywnie, stąd organizują wyjazdy i korzystają z propozycji diecezjalnej Caritas.