Diecezjalna Caritas w Zielonej Górze otworzyła oddział przedszkolny dla dzieci z Ukrainy, by matki mogły iść do pracy

Od 1 sierpnia 2022 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest realizatorem zadania publicznego pod tytułem „Razem dla Ukrainy”. W jego ramach otworzono oddział przedszkolny dla dzieci z Ukrainy Agnieszka Linka Zobacz galerię (18 zdjęć)

Zielona Góra wspiera przybyłych do miasta uchodźców z Ukrainy. W siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej przy ul. Bema uruchomiono bezpłatny świetlicowy oddział przedszkolny dla podopiecznych w wieku 3 - 6 lat. Wszystko po to, by ułatwić ukraińskim matkom wejście na rynek pracy i rozpoczęcie nowego życiowego etapu. Na dzieci czeka dwadzieścia miejsc. Kilka z nich wciąż jest wolne.