Dzień Babci i Dziadka w Zielonej Górze. Sprawdź regionalny prezentownik. Co oferuje miasto? Oto ciekawe wydarzenia w nadchodzący weekend

Bez względu na to czy szukamy lokalnych smaków, tradycji czy wspólnej aktywności to województwo lubuskie oferuje naprawdę wyjątkowe możliwości. Takie rozwiązanie nie tylko zaskoczy bliskich, ale też pomoże małym lubuskim przedsiębiorcom.

Wycieczka do winnicy z degustacją win

Zielonogórska Filharmonia

Województwo lubuskie oferuje wiele kulturalnych wydarzeń. Bilety na wspólny koncert w Zielonogórskiej Filharmonii ułatwią wspólne spędzanie czasu i pozwolą na kilkadziesiąt minut zanurzyć się w dźwiękach muzyki symfonicznej. Koncerty odbywają się regularnie, więc termin łatwo dopasować do codziennych obowiązków. Jeśli jednak interesuje nas ten dedykowany styczniowemu świętu to 21 stycznia, w niedzielę, o 19:00 w Filharmonii odbędzie się specjalny koncert symfoniczny — Dzień Babci i Dziadka — Sanacja. W repertuarze same największe przeboje.