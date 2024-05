Przegląd prasy z tygodnia 19.05.2024. Co działo się w Zielonej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło dziesiątą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Mile widziane prace, nawiązujące do przypadającego za rok jubileuszu 75-lecia Zielonej Góry jako stolicy województwa (obecnie jednej z dwóch).

W piątek, 17 maja 2024r, o godz. 17:00 odbył się wernisaż wystawy „Veni Vidi Virdi", który przyciągnął tłumy do Galerii Pro Arte. Tematem przewodnim jest kolor zielony. Na wystawie można zobaczyć malarstwo, grafikę i rzeźbę.

To kolejna, niedalekim odstępie impreza dla miłośników roślin zielonych w Zielonej Górze, a zainteresowanie wciąż jest ogromne. Nie ważne czy do domu, na balkon czy na taras. Zielonogórzanie wychodzą z pełnymi koszykami. Prawdziwe szaleństwo!

To było istne szaleństwo! Koncert Agnieszki Chylińskiej zorganizowany z okazji Dni Sulechowa przyciągnął prawdziwe tłumy. Publiczność świetnie bawiła przy największych hitach wokalistki. Jej niesamowita energia i charyzma sprawiły, że ten występ na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia!

W Zielonej Górze 17 maja odbyła się Kulturalna Wymiana Książek i Roślin. Kolejny raz wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowanie, chętnych nie brakowało. Zobacz, co przynosili mieszkańcy i co zabierali ze sobą do domu!