Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wielkie żużlowe święto po raz kolejny zagościło na stadion PGE Narodowy w Warszawie. Po raz ósmy najlepsi zawodnicy na świecie zjechali tu, by rozegrać turniej z cyklu Grand Prix. A wraz z nimi rzesze fanów speedway'a.

Feeria barw na lubuskim niebie zachwyciła ostatniej nocy (z 10 na 11 maja) Lubuszan. Z zapartym tchem podziwiali ten zachwycający świetlny spektakl i oczywiście uwieczniali go na zdjęciach. Zobaczcie, jakie kadry udało im się wykonać!

Taki widok na lubuskim niebie nie zdarza się często! W nocy z 10 na 11 maja można obserwować zorzę polarną. Jest widoczna gołym okiem. Wszystko przez niezwykle silne wybuchy na Słońcu.

Okręgowa Izba Architektów w Zielonej Górze proponuje uczniom ciekawe warsztaty. I takie właśnie odbyły się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon. Cóż tam się działo?

Piękno wiosny i lata można opisać na setki sposobów. Jednak to, że podczas tych kilku słonecznych miesięcy mamy okazję niemal co tydzień doświadczać imprez plenerowych, festynów, koncertów, pikników czy festiwali pod chmurką sprawia, że serce bije nieco szybciej. Tak jest i w ten weekend. Atrakcji nie brakuje...ba! Nawet ciężko zdecydować, gdzie się wybrać. Sprawdź, co oferują Zielona Góra i okolice w najbliższych dniach!