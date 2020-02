Aż milion złotych na projekty, w które mogą zaangażować się młodzi. Ruszają Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. O jaką dotację możesz się postarać?

Maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 10 tys. zł. O dotację będą mogły się starać organizacje pozarządowe. Ogłoszenie naboru wniosków zaplanowano już na początek marca.

Co jeszcze warto wiedzieć? Proponowane wydarzenia muszą mieć zasięg regionalny, obejmować co najmniej dwa powiaty. Pomysły powinny byś skierowane przede wszystkim do młodzieży, osób do 35. roku życia. W przypadku każdej akcji należy zadbać o 10 proc. wkładu własnego osobowego, a planowane działania powinny zakończyć się najpóźniej do 30 listopada br.