Bachusa otaczają kwitnące wiśnie. Takich pięknych drzew na deptaku jest teraz więcej. Zobacz!

To wiśnie w odmianie plena. Nie mają owoców, pełnią funkcję ozdobną. To rośliny botaniczne, które nie występują dziko. Są wytrzymałe na warunki miejskie i dedykowane do przestrzeni zurbanizowanej. Pięknie kwitną na biało z lekkim odcieniem różu, a jesienią mają wyrazisty pomarańczowy i czerwony kolor. Nasadzenia przy pomniku Bachusa pojawiły się na wniosek radnego Andrzeja Brachmańskiego. I choć w tym miejscu nigdy drzewek nie było (był m.in. popularny Grzybek), to w ramach zazieleniania centrum propozycja posadzenia tam wiśnie, wielu mieszkańcom starówki, i nie tylko, się spodobała.

Kwitnące wiśnie ozdobne wokół pomnika Bachusa oraz przy ulicy Żeromskiego w Zielonej Górze Leszek Kalinowski