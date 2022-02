Będzie Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego i przenosiny Przedszkola nr 1 w Zielonej Górze Leszek Kalinowski

Mieszkańcom wydawało się, że w Zielonej Górze jest szkoła sportowa. Ale to nie do końca prawa, dlatego miasto zamierza przekształcić SP nr 10 oraz VII LO i zmianę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze. To nie koniec zmian. Przeprowadzka czeka Przedszkole nr 1.