Bliscy pana Jarosława marzą by do nich wrócił. Będzie kiermasz. Są licytacje i zbiórka

Lubuszanin po wypadku. Potrzebna pomoc

Syn dowiedział się o wypadku ojca wprost na ulicy, chwilę po zdarzeniu. jechał tą samą drogą. Był lipiec 2022 roku.

- Jechałem do pracy. W pewnym momencie sznur aut nie pozwolił mi kontynuować drogi. Wiedziałem, że musiał wydarzyć się jakiś wypadek… Kilka osób udzielało już pomocy, dzwoniło, rozmawiało między sobą - jednym słowem zamieszanie. Chwilę później zobaczyłem przewrócony, zniszczony motor. Motor mojego taty… - relacjonuje syn pana Jarosława na portalu siepomaga.pl. - Podbiegłem tam, gdy już wezwana była karetka. Ten moment, widok, szok był dla mnie nie do opisania. Wspomnienie do dziś wzbudza we mnie wielki smutek. Stałem nad tatą i myślałem, czy przeżyje…

Po dwóch tygodniach od wypadku bliscy dowiedzieli się, że pan Jarosław ma 10% szans na wybudzenie, ale tydzień później wybudził się. Jednak okazało się, że ma paraliż wszystkich kończyn, a pęknięcia w kręgosłupie, to złamania. Mężczyzna nie mówi, ma niewydolność serca. Przeszedł sepsę i zapalenie płuc. - Ciągle leży, a to prowadzi do szeregu konsekwencji, które są z nami na okrągło, jak w zamkniętym kole. Jedne się kończą, drugie zaczynają… - relacjonują bliscy.