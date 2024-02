Charytatywny koncert z udziałem Łukasza Łyczkowskiego, 5 RANO i Kufajki Rencisty. Pomóżmy pani Agnieszce w leczeniu

Jak mamy wśród siebie Anioła, to musi się udać. Co się buduje przy ul. Langiewicza?

Zbiórka pieniędzy na leczenie pani Agnieszki

Maż pani Agnieszki podkreśla, że całe dotychczasowe życie dawał sobie radę bez pomocy innych, jednak znalazłem się w takiej sytuacji, że został zmuszony zwrócić się z ogromną prośbą do ludzi o dobrych sercach o pomoc finansową. Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację na Siepomaga.pl Brakuje jeszcze 179 653 zł. Do tej pory udało się uzbierać 86 tys. zł. Łukasz Łyczkowski i inni muzycy mają nadzieję, że dzięki koncertowi na konto pani Agnieszki wpłyną kolejne pieniądze. Małżeństwo Kubańskich nigdy nie pomyślało wcześniej, że przyjdzie mu się borykać z takimi problemami. Kiedy wracali z wycieczki do rodzinnego Sulęcina zdarzył się wypadek. Od tej chwili życie rozpadło się na kawałki… Stan obrażeń i komplikacje po wypadku Agnieszki Kubańskiej były tak duże, że przez miesiąc była w śpiączce. Dziś jest osobą ze złamanym rdzeniem kręgowym. W wyniku uderzenia o asfalt został uszkodzony wzrok, straciła zęby, ma bardzo mocno potrzaskaną miednicę, której lekarze ze względu na brak czucia w nogach nie podejmują się operować.

Potrzeba jest rehabilitacja, sprzęt medyczny. Pomóżmy pani Agnieszce

Przed rodziną Kubańskich bardzo duże wydatki, związane z leczeniem i rehabilitacją choćby górnej połowy ciała. Trzeba też kupić sprzęt medyczny jak wózek elektryczny, szyny najazdowe na schody, podnośnik wannowy. No i jakoś przystosować mieszkanie na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Nie mówiąc już o samochodzie, którym można by przewozić panią Agnieszkę na leczenie.

Mąż pani Agnieszki także doznał obrażeń, doznał złamania łopatki, kości krzyżowej, był cały potłuczony. Trudno mu dziś samemu radzić sobie ze wszystkim.

- Nigdy żadne z nas nie chciało znaleźć się w takiej sytuacji, by być uzależnione od innych osób. Rozmawialiśmy o tym kilka razy. Niestety nieuwaga kierującego samochodem jadącym za nami doprowadziła do tego, że moja żona została osobą niepełnosprawną wymagającą ciągłej opieki – mówi pan Marek.

Państwo Kubańscy przed wypadkiem prowadzili aktywny tryb życia. Uwielbiali podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Potrafili czerpać z życia pełnymi garściami i cieszyć się codziennymi drobnostkami. Teraz, gdy są zamknięci w czterech ścianach, czują się źle nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Takie koncerty jak ten sobotni podnoszą ich na duchu. I z góry wszystkim, którzy ich wesprą serdecznie dziękują.