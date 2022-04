Broń, porzucone, luksusowe auta za ponad milion złotych, odpady medyczne. To odkryto w lubuskich lasach! Jakub Pikulik

Lubuskie na mapie Polski to kraina rzek, jezior i lasów. Zieleni mamy pod dostatkiem. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak z niej korzystać. Zamiast szanować lasy, niektórzy urządzają sobie z nich istne wysypisko najróżniejszych odpadów. Bywa, że w leśnych ostępach porzucane są nawet luksusowe samochody. ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Polecamy wideo: Pod Rzepinem znaleziono historyczną broń archiwum Zobacz galerię (16 zdjęć)

Lubuskie na mapie Polski to kraina rzek, jezior i lasów. Zieleni mamy pod dostatkiem. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak z niej korzystać. Zamiast szanować lasy, niektórzy urządzają sobie z nich istne wysypisko najróżniejszych odpadów. Bywa, że w leśnych ostępach porzucane są nawet samochody. Zobacz, na co można się natknąć w lubuskich lasach. Na łamach "GL" wielokrotnie pisaliśmy o różnego rodzaju przedmiotach, odnajdywanych w lubuskich lasach. Zużyte opony, odpady medyczne, a nawet elementy bieżni sportowej - to wszystko można było znaleźć w lasach na terenie naszego województwa. Niejednokrotnie natykano się również na kradzione samochody. Ostatnio nawet w lesie niedaleko Rzepina odkryto depozyt broni z czasów II wojny światowej. Po szczegóły dotyczące konkretnych znalezisk zapraszamy do kolejnych slajdów tej galerii.