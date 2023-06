Budowa schroniska w Zielonej Górze. Kojce tymczasowe już są, teraz przeprowadzka i ruszamy z nowym obiektem...

Koszt budowy (I etap) schroniska to ponad 13 mln zł

Do schroniska dla bezdomnych zwierząt dotarły pierwsze kojce tymczasowe. Reszta będzie na dniach. W sumie – 60. A to oznacza przeprowadzkę dla zwierząt i rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie pierwszego etapu w połowie kwietnia przyszłego roku.

Dziś w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze przebywa 200 psów i tyleż samo kotów. Prowadzona jest akacji, związana z adopcją czworonogów, by jak najwięcej z nich trafiło do domów. To ważne, nie tylko ze względu na rozpoczynającą się budowę nowego obiektu.

Budowa schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze podzielona na dwa etapy

Jak mówi Paweł Wysocki, radny klubu Zielona Razem, schronisko zostało wybudowane w latach 70. Wymagało modernizacji. Różne były koncepcje, ale postanowiono rozbudować to stare, by nie trzeba było zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego. Poza tym to wygodna lokalizacja dla wolontariuszy, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie placówki.

Modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt podzielono na dwa etapy. Kojce tymczasowe przyjechały do schroniska dla bezdomnych zwierząt, teraz przeprowadzka psów i można zacząć budowę nowego obiektu Jacek Katos

Schroniska dla zwierząt ma być gotowe w połowie kwietnia przyszłego roku

- Podzieliliśmy tę inwestycję na dwa etapy, w pierwszym powstanie nowy obiekt dla psów – zauważa prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. – Prace wiążą się z pewną niedogodnością, bo schroniska na czas wykonania zadania nie będziemy zamykać. Ale znam firmę Perbud i wierzę, że poradzi sobie ona z tym zadaniem w taki sposób, by inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla zwierząt i pracowników schroniska.

Firma rewitalizowała kamienice, stawiał hala produkcyjne, nowoczesne obiekty czy bloki mieszkalne.

Najpierw powstaną obiekty dla psów, a w dalszej kolejności dla kotów. Pierwszy budynek będzie dwukondygnacyjny. Psy zamieszkać mają w boksach z wybiegami. Będą miały do dyspozycji bawialnie i teren rekreacyjny. Pomieszczenia mają być murowane i odpowiednio ocieplone. Budynek będzie podzielony tak, by oddzielić od siebie psy chore, suki karmiące i agresywne psy. W sumie będzie 20 tymczasowych kojców Jacek Katos

